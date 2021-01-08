Оккупанты пять раз нарушили режим тишины в Донбассе

С начала дня 7 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" вооруженные формирования РФ вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Авдеевка.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Напомним, в течение суток 6 января на Донбассе зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны оккупантов.