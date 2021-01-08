Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний

В Офисе президента провели совещание перед локдауном.

Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
Фото: president.gov.ua

Перед введением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленскии? провел плановое селекторное совещание с участием министров и руководителей силовых ведомств.

Об этом сообщает Офис президента.

Участники мероприятия обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, какие ограничения и в какое время будут действовать в стране. Отмечается, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных ковидом.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается. Он также добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и то, что болезнь "стала моложе".

Степанов также напомнил о сезонном рост количества больных гриппом зимой.

"Вводя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих недугов", - сказал глава Минздрава.

В Офисе президента отметили, что во время локдауна будет работать инфраструктура, которая имеет критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. Развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, а кафе и рестораны будут работать на вынос. МАФы и киоски, которые расположенные на расстоянии и не будут создавать скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ ", - сказал президент Зеленский.

Напомним, в Украине с 8 до полуночи 25 января будет действовать усиленный режим карантина.

Против локдауна выступали власти Тернополя и Черкасс. Черкасский мэр Анатолий Бондаренко заявил, что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируется, поэтому такой карантин он не считает необходимым.

В Тернополе решили вернуть школьников на обучение после каникул с 11 января, однако затем мэр заявил, что город введет локдаун, если будет увеличение количества заболевших.

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