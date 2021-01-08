В канун Рождества оккупанты пять раз нарушали тишину на Донбассе

С начала 7 января вражеская активность не зафиксирована.

За 6 января незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе пять раз нарушали режим тишины. /society/2021/01/05/474630_tsik_zainteresovalas_vozmozhnostyu.html

Неподалеку Водяного стреляли из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В полдень вражеская огневая активность вооруженных формирований РоSSийской Федерации была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а около Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских защитников нет.

С начала 7 января по состоянию на утро нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов на отдельных территориях этих областей 28 марта 2021 года.

В августе 2020 года ЦИК на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА установила невозможность проведения местных выборов в некоторых прифронтовых местностях Донецкой и Луганской областей. Местные выборы там не состоялись.