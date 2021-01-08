Посол Великобритании опровергла заявления роSSийских СМИ об ослаблении "крымских" санкций

В МИД считают, что РФ "выдавайте желаемое за действительное".

Посол Великобритании опровергла заявления роSSийских СМИ об ослаблении "крымских" санкций
Фото: 24tv.ua

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергает недостоверную информацию о якобы "послаблении" санкционного режима против РоSSии.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против РоSSии за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что "новость" о якобы ослаблении санкций тиражируют роSSийские СМИ.

"На самом деле, это - выдача желаемого за действительное. 1 января 2021 года Великобритания вышла из состава ЕС. Как уже не государство-член ЕС Соединенное Королевство начало процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе относительно РФ, к собственному национальному законодательству. Общая лицензия британского министерства финансов для морских портов Крыма воспроизвела санкционное отступление от решения Совета ЕС 2014/145 / CFSP. Такое отступление существует с 2017 года. И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности, приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях речь не идет", - пояснил в комментарии LB.ua спикер МИД Олег Николенко.

Он также напомнил, что 1 января вступило в силу соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Соединенное Королевство остается одним из самых мощных и наиболее последовательных партнеров Украины в мире, продолжает оказывать весомую политическую и практическую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в контексте противодействия роSSийской агрессии. Великобритания также является одним из мировых лидеров в вопросе введения и сохранения международных санкций против РФ. Следовательно, рассматриваем сообщение о якобы ослаблении Лондоном санкций против РоSSии как очередные роSSийские инсинуации", - отметил Николенко.

Напомним, 4 января Британия возглавила группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины.

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