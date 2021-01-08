Мэр Тернополя согласился ввести локдаун, если возрастет количество больных

"Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных, мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина".

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город перейдет в режим локдауна, если в ближайшее время будет наблюдаться рост заболеваемости.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, что город не будет усиливать карантин вместе со всей страной с 8 января. Сейчас Надал на своей странице в Facebook отметил, что готов принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя.

"Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных, мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере", - заявил он.

Надал отметил, что в Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с коронавирусом. По его словам, практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений.

Напомним, что с 8 по 25 января в Украине введен локдаун. Январский усиленный карантин подобный тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские могут работать по предварительной записи.

Против локдауна с 8 января выступала власть Тернополя и Черкасс. Черкасский мэр Анатолий Бондаренко заявил, что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируется, поэтому такой карантин он не считает необходимым.

В Тернополе решили вернуть школьников на обучение после каникул с 11 января.