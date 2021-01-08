Джо Байден официально объявлен президентом США

Несмотря на вчерашний демарш Дональда Трампа и его сторонников, Конгресс США официально объявил победителем президентских выборов Байдена. Таким образом, Джо Байден стал 46-м президентом США .

Вчерашний день 6 января войдет в историю США как попытка захватить власть насильственным путем, а вернее, сохранить власть вопреки итогам выборов. Дональд Трамп, выступивший вчера на митинге перед своими сторонниками, завил, что у них украли победу. Свою акцию сторонники Трампа назвали "Спасем Америку".

"Кто-нибудь вообще верит, что Джо Байден набрал 80 миллионов голосов? Да уж, выдуманных голосов. Это просто позор. Даже в странах третьего мира выборы честнее, чем те, что прошли в США ", - заявил Трамп на митинге перед своими избирателями.

Подстегиваемая своим президентом, толпа протестующих двинулась после митинга на штурм Капитолия. В итоге, здание Конгресса было захвачено сторонниками Трампа, а заседание конгрессменов, на котором должны были огласить результаты выборов, прервано. Членов Конгресса срочно эвакуировали из Капитолия.

В то же время к зданию Конгресса были срочно направлены войска Нацгвардии, которые были стянуты в Вашингтон еще накануне заседания.

Военным удалось очистить здание от протестующих. В результате столкновений погибли люди. Американские СМИ говорят о четырех погибших. Одну девушку убили из огнестрельного оружия полицейские. Как погибли трое других, не сообщают.

Протестующие, вытесненные из Конгресса, заняли позиции рядом с его зданием на Капитолийском холме. Они заявили, что будут там ночевать, чтобы не дать объявить Джо Байдена президентом. Однако полиция и Нацгвардия разогнали их и оттуда, использовав слезоточивый газ.

Позже, когда сторонников Трампа удалось оттеснить, заседание Конгресса возобновили, и Джо Байдена, наконец, официально объявили президентом. Он набрал 306 голосов избирателей, а Дональд Трамп всего 232.