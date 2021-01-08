Джо Байден официально объявлен президентом США

Несмотря на вчерашний демарш Дональда Трампа и его сторонников, Конгресс США официально объявил победителем президентских выборов Байдена. Таким образом, Джо Байден стал 46-м президентом США.

Джо Байден официально объявлен президентом США, Трампа блокируют все соцсети

Вчерашний день 6 января войдет в историю США как попытка захватить власть насильственным путем, а вернее, сохранить власть вопреки итогам выборов. Дональд Трамп, выступивший вчера на митинге перед своими сторонниками, завил, что у них украли победу. Свою акцию сторонники Трампа назвали "Спасем Америку".

"Кто-нибудь вообще верит, что Джо Байден набрал 80 миллионов голосов? Да уж, выдуманных голосов. Это просто позор. Даже в странах третьего мира выборы честнее, чем те, что прошли в США", - заявил Трамп на митинге перед своими избирателями.

Подстегиваемая своим президентом, толпа протестующих двинулась после митинга на штурм Капитолия. В итоге, здание Конгресса было захвачено сторонниками Трампа, а заседание конгрессменов, на котором должны были огласить результаты выборов, прервано. Членов Конгресса срочно эвакуировали из Капитолия.

В то же время к зданию Конгресса были срочно направлены войска Нацгвардии, которые были стянуты в Вашингтон еще накануне заседания.

Военным удалось очистить здание от протестующих. В результате столкновений погибли люди. Американские СМИ говорят о четырех погибших. Одну девушку убили из огнестрельного оружия полицейские. Как погибли трое других, не сообщают.

Джо Байден официально объявлен президентом США, Трампа блокируют все соцсети

Протестующие, вытесненные из Конгресса, заняли позиции рядом с его зданием на Капитолийском холме. Они заявили, что будут там ночевать, чтобы не дать объявить Джо Байдена президентом. Однако полиция и Нацгвардия разогнали их и оттуда, использовав слезоточивый газ.

Позже, когда сторонников Трампа удалось оттеснить, заседание Конгресса возобновили, и Джо Байдена, наконец, официально объявили президентом. Он набрал 306 голосов избирателей, а Дональд Трамп всего 232.

Таким образом, Джо Байден стал 46-м президентом США. В то же время 45-й президент, Дональд Трамп, уходит из высокой политики со скандалом. Чтобы ограничить влияние уходящего президента на своих сторонников, еще вчера его заблокировал Twitter. Позже стало известно, что Instagram и Facebook также приняли решение заблокировать страницы 45-о президента.


Марченко Любов, Тудей

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