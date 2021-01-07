ВАКС отказался продлевать сроки расследования дела главы ОАСК Вовка, - ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективам НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева , в частности, его главой Павлом Вовком.

Детективы НАБУ просили продлить срок расследования еще на два месяца, действующий срок истекает 17 января. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции в Telegram.

"Однако такое решение - серьезная угроза делу. Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят, или закончат досудебное расследование ранее, оставив его неготовым", - заявили в ЦПК.

Причины такого решения судьи пока неизвестны, ведь полное решение суда еще не объявлено.

Андрей Бицюк ранее также отказал в применении принудительного привода главы ОАСК Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Вовк на судебные заседания не приходит уже более трех месяцев.

Напомним, что 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск. НАБУ направило генпрокурору проект ходатайства о предоставлении разрешения на задержание, но Ирина Венедиктова пока его не подписала.

Повестку о вызове в суд Вовку НАБУ вручило во время спецоперации. Вовка заметили на праздновании в ресторане, которое устроил экс-нардеп. Имя этого бывшего депутата в НАБУ не назвали, но указали, что он является президентом одного из юридических вузов, поэтому речь может идти о Сергее Кивалове.

Вовк хоть и получил повестку, но разорвал ее и выбросил из машины, в которую сел после ресторана.