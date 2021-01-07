От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине

Он возглавлял город Долина с 2006-го по 2020 год.

От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Володимир Гаразд

Бывший мэр города Долина (Ивано-Франковская область) Владимир Гаразд умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Долинская организация партии "Европейская солидарность".

"С невероятной грустью сообщаем, что сегодня в 19:40 после длительной борьбы с болезнью ушел из жизни многолетний мэр Долины Владимир Степанович Гаразд..." - говорится в сообщении.

Владимир Гаразд возглавлял город Долина с 2006 по 2020 год, был президентом ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в 2007-2019 годах.

Напомним, 29 ноября от осложнений коронавирусной инфекции умер 38-летний старший сержант полиции Бориспольского отдела полиции Виктор Кириченко.

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