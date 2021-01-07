Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса

Майдан в США стал к вечеру 6 января топовой темой не только американских, но и всех мировых СМИ. Выступление сторонников Дональда Трампа, которое уже назвали, кто попыткой государственного переворота, кто началом гражданской войны, транслируют по многим каналам. Уличное противостояние сторонников проигравшего президента и сторонников победителя выборов Джо Байдена выплеснулось на Капитолийский холм.

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, где именно в среду, 6 января (напомним, что в США сейчас разгар среды), должны были официально объявить Джо Байдена победителем президентских выборов. Однако сторонники его соперника Трампа не дали это осуществить. Полиция, охраняющая Конгресс, не смогла сдержать натиск наступающих. Они ворвались в здание Капитолия.

Во время штурма зала заседаний полицейские применили против участников американского Майдана огнестрельное оружие. Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь. Ее забрала скорая помощь. Говорят, что спасти раненную девушку не удалось.

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

Тем временем охрана Капитолия срочно эвакуировала конгрессменов из зала заседаний. Эвакуирован также был вице-президент республиканец Майк Пенс. Кстати, он осудил своего патрона Дональда Трампа за то, что тот подогревает протестные настроения в среде своих сторонников. Пенс даже демонстративно отписался от Трампа в Twitter.

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

Тем временем, Джо Байден выступил с обращением к американцам, в котором порассуждал о хрупкости американской демократии и о том, что сейчас она, как никогда, нуждается в защите.

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

В свою очередь Майк Пенс обратился к участникам Майдана с требованием покинуть здание Капитолия. Он пригрозил, что все виновники мятежа будут наказаны.

Для подавления мятежа была отправлена Нацгвардия. К этому времени нацгвардейцы уже освободили здание Конгресса от мятежников. Говорят, что внутри здания нашли и обезвредили несколько взрывных устройств.

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

Однако Майдан на Капитолийском холме, похоже, только набирает силу. Туда подтягивается все больше людей. (Самое время появиться там кому-то из нашего ОП с печеньками, с эдаким зеркальным визитом, - авт.).

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

Увидев, что все очень серьезно, Трамп также обратился к своим сторонникам с призывом покинуть здание Конгресса и не переходить грань от мирного протеста к насилию. Однако похоже, что тамошний Майдан уже живет сам по себе, и Дональд Трамп был лишь поводом для выплеска эмоций.

Майдан в США: сторонники Трампа взяли Капитолий, заседание Конгресса прервано

Пока под окнами Капитолия неистовствует возмущенная толпа, в Конгрессе срочно готовят документы для импичмента Трампа.

Напомним, республиканец Дональд Трамп, проигравший на выборах своему сопернику-демократу Джо Байдену, не хочет уходить из Белого дома. Он отчаянно цепляется за власть, пытаясь использовать малейший повод для того, чтобы остаться президентом.


Марченко Любов, Тудей

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