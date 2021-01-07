В МИД Украины отреагировали на беспорядки в Вашингтоне

Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее.

Скорейшее восстановление верховенства права и демократических процедур в США важно для всего демократического мира, в частности - Украины.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США , но и для Украины и всего демократического мира", - сообщил глава МИД Украины.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США , а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021