В МИД Украины отреагировали на беспорядки в Вашингтоне

Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее.

В МИД Украины отреагировали на беспорядки в Вашингтоне
Фото: mfa.gov.ua

Скорейшее восстановление верховенства права и демократических процедур в США важно для всего демократического мира, в частности - Украины.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира", - сообщил глава МИД Украины.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Напомним, в Вашингтоне сегодня начались массовые акции протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Группа протестующих в камуфляже ворвалась в здание американского Сената, устроив беспорядок во внутренних помещениях и стычки с правоохранителями. По предварительным данным, от огнестрельного ранения погиб один человек из числа протестующих.

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