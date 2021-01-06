Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань

Десять специалистов должны были изучать происхождение COVID-19.

Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Команде Всемирной организации здравоохранения, которая расследует происхождение #Covid-19# в городе Ухань, отказано во въезде в Китай.

Двое членов уже отправились в путь - один вернулся, а другой находится на пути обратно в третьей стране, передает ВВС.

В ВОЗ заявили, что проблема заключается в отсутствии разрешений на получение виз. Долгожданный визит был согласован Пекином в декабре после многомесячных переговоров с ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что "очень разочарован" тем, что Китай еще не доработал разрешение на прибытие команды "ввиду того, что два члена уже начали свои путешествия, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту".

"Меня заверили, что Китай ускоряет внутреннюю процедуру для скорейшего разворачивания работы миссии", - сказал он 5 января журналистам в Женеве, объяснив, что контактировал с высшими китайскими чиновниками, чтобы подчеркнуть, "что миссия является приоритетом для ВОЗ и международного сообщества".

ВОЗ в течение месяцев работает над тем, чтобы направить в Китай команду международных экспертов из 10 человек с целью изучения животного происхождения пандемии и того, как вирус впервые передался людям. В прошлом месяце было объявлено, что расследование начнется в январе 2021 года.

В конце декабря АР опубликовало исследование, в котором говорилось о том, что Китай засекретил все исследования о происхождении коронавируса. Власть частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий о том, что вирус распространился не только с территории Китая.

Впервые #Covid-19# был обнаружен в китайском городе Ухань в центральной провинции Хубэй в конце 2019 года. Сначала считалось, что вирус возник на рынке, где продают экзотических животных на мясо. Предполагалось, что именно здесь вирус передался от животных к людям. Но происхождение вируса остается глубоко спорным.

Сейчас некоторые эксперты считают, что рынок, возможно, не был источником вируса, и там он только усилился. Некоторые исследования предполагают, что коронавирусы, способные заражать людей, могли циркулировать у летучих мышей в течение десятилетий. Однако неизвестно, какое промежуточное животное передало вирус между летучими мышами и людьми.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Однако никаких доказательств этого не было представлено.

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