Кононенко сообщил, что не придет на допрос в НАБУ, потому находится на лечении

Экс-нардеп и бывший глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко не сможет прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, поскольку находится на лечении.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Кононенко заявил, что узнал о вызове на допрос из СМИ . Он также отметил, что резонанс в НАБУ объяснили его "предыдущей неявкой без уважительных причин".

"В соответствии с заданной НАБУ публичной риторикой нашего общения я вынужден отвечать тоже публично. Во-первых. К сожалению, я не получал ни одним предусмотренным законом способом повестку о вызове меня в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве. Во-вторых. К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после печально известного отравления ртутью несколько лет назад. В-третьих. Без всякого сомнения, я бы хотел вернуться как можно раньше и помочь следствию в установлении истины в вопросе расследования этого уголовного производства, но в силу объективных сложностей сделать это 11 января я не смогу", - написал экс-нардеп.

Кононенко отметил при этом, что "уважает работу, которую выполняет НАБУ, и готов к сотрудничеству со следствием".

В настоящее время он намерен заключить с адвокатом договор об оказании правовой помощи и передать следствию все необходимые документы. В 2019 году НАБУ возбудило против Кононенко дело по факту декларирования недостоверной информации.

Напомним, 5 января НАБУ вызвало Кононенко на допрос. В Бюро пояснили, что его вызывают как свидетеля по делу фирмы "Аркона Газ-Энергия". 31 июля прошлого года детективы НАБУ провели обыски в центральном офисе компании Smart Energy, входящей в "Смарт Холдинг" Вадима Новинского. Следственные действия проводились в рамках производства по законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия". Компанию приобрела Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте 2020 года.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года. Основаниями для начала расследования стали заявление народного депутата Виталия Куприя и журналистские расследования программы "Схемы" ("Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко") и "Бигус.инф о" ( "Литиевая лихорадка: как депутатское окружение захватывает государственные недрах").