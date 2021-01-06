Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

В феврале в Украину прибудут первые 700 тысяч доз вакцины из 1,9 млн от COVID-19 китайской компании Sinovac. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

Контракт о поставках на территорию Украины китайской вакцины был подписан в максимально короткие сроки. Переговоры продолжались с сентября, и украинской стороне важно было понять, что китайская вакцина действительно качественная.

По словам президента Владимира Зеленского, после получения вакцины Sinovac в Украине начнется масштабная государственная программа вакцинации, в которой первыми примут участие наиболее "рискованные" социальные группы.

Договор о поставках вакцины подписан с украинской компанией "Лекхим", которая является представителем Sinovac в Украине. В страну должны поставить 1 913 316 доз вакцины от коронавируса по цене 504 грн за дозу. Для населения вакцинация будет бесплатной.

Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до + 8° C. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Вакцины Pfizer i Moderna - это матричные РНК-вакцины, для их транспортировки нужны особые условия. Украина ранее обсуждала возможность закупки вакцины Pfizer, поэтому не исключено что эта вакцина также появится вскоре в Украине вслед за китайской.

Как известно, Украина отказалась от роSSийской вакцины "Спутник-V", так как препарат не прошел всех необходимых клинических испытаний.