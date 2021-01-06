Дела Майдана: похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе

Им инкриминируется создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, а также незаконное препятствование проведению собраний и митингов.

Дела Майдана: похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе
Під час прощання з Юрієм Вербицьким у Львові, 24 січня 2014.
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Офис Генерального прокурора направил в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Им инкриминируется создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, а также незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 255, п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины).

Установлено, что указанные лица по предварительному сговору 21 января 2014 года незаконно похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Луценко и Вербицкого, пытали их и убили Вербицкого.

В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении двух из них дела рассматриваются судами; 11 человек объявлены в розыск, в отношении двух - завершено так называемое «заочное» специальное досудебное расследование (in аbsеntiа).

Напомним, 10 марта прошлого года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые состоялись в январе 2014 года.

На следующий день состоялось задержание еще одного подозреваемого. Им оказался житель Белой Церкви. Во время Революции Достоинства он вошел в преступную группировку из девяти "титушек", организованную для похищения и запугивания активистов.

В августе ГБР завершило расследование. 28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд четвертое дело относительно похищения и пыток Вербицкого и Луценко и убийства Юрия Вербицкого. Обвиняемые - Сергей Мысливый и Иван Новотный.

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