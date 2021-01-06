Зеленский поручил проверить информацию о ввозе в Украину контрабандной вакцины от ковида

"За контрабанду и контрафакт должно быть наказание".

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозимой в Украину контрабандой вакцине от коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - написал Зеленский.

Он отметил, что у государства есть четкий план вакцинации - сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

"За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в СМИ была распространена информация, что некоторые представители украинской власти якобы внеочередно вакцинировались неизвестной вакциной. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить эту информацию.

Он также напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech. 30 декабря Министерство здравоохранения заключило соответствующий контракт. Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев.

В начале декабря прошлого года глобальное агентство по вопросам координации полиции Интерпола предостерегло, что организованные преступные сети могут продавать фальшивые вакцины против COVID-19.