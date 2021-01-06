В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"

Сотрудники Службы безопасности в Киеве прекратили деятельность неонацистской террористической группировки последователей террориста Брентона Тарранта, который в марте 2019 года устроил стрельбу в Новой Зеландии и убил 51 человек.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Лидер группировки - злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Через электронные средства связи и мессенджеры он организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности - "Манифеста" Тарранта с призывами и инструкциями совершения терактов на расовой и религиозной почве.

"Манифест" был специально переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, что неоднократно вызывало критические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

"По результатам проведения комплекса следственных действий, в том числе соответствующих экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности «Гитлера» к преступной деятельности. Также изъяты печатные издания «Манифеста», средства связи и оргтехника, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистская символика", - сообщили в СБУ .

Фото: СБУ

Сейчас лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также установлено, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РоSSии, задержанный летом 2020 года. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-2, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Фото: СБУ

Напомним, в марте 2019 года идеолог неонацистов Брентон Таррант убил 51 и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн-трансляцию расстрела в течение 17 минут. Позднее Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль.

В своем манифесте Таррант упомянул Украину.

В августе 2020 года Тарранта приговорили к пожизненному заключению.