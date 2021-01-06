В ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавируса

Это вторая вакцина от коронавируса, получившая разрешение в ЕС.

Европейское медицинское агентство одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавируса компании Moderna.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать условное регистрационное удостоверение вакцине Moderna для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что это вторая вакцина от коронавируса, получившая разрешение в ЕС .

"Эта вакцина дает нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации. Мы выдали вторую положительную рекомендацию относительно вакцины всего через год после того, как ВОЗ объявила пандемию", - заявил исполнительный директор агентства Эмер Кук.

Вакцина показала эффективность в 94,1% случаев.

"Сейчас мы работаем на полную мощность, чтобы утвердить ее и сделать доступной в Европейском Союзе", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, это хорошие новости, которые помогут дать больше вакцин от COVID-19 европейцам.

Напомним, в конце декабря в американском штате Коннектикут начата вакцинация от COVID-19 вакциной производства фармацевтической компании Moderna.

Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.