Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения

Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ , о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

Об этом глава правительства написал в Telegram.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - заявил премьер.

Он также напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз от Sinovac Biotech.

"Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech против коронавируса. Речь идет о закупке 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

В начале декабря глобальное агентство по вопросам координации полиции Интерпола предостерегло, что организованные преступные сети могут продавать фальшивые вакцины против COVID-19.