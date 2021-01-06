Шотландия призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантина

Власти Шотландии выразили опасения в связи с сообщениями СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует прилететь на свои шотландские гольф-курорты во второй половине января.

Об этом заявила глава шотландского правительства в Эдинбурге Никола Стерджен, передает "Голос Америки".

"В настоящее время мы не позволяем людям приезжать в Шотландию без необходимой цели. Это будет касаться и его (Дональда Трампа, - ред.) так же, как и всех других", - отметила Стерджен.

Она отметила, что в Шотландии, как и в большинстве регионов Великобритании, в связи с пандемией COVID-19 действуют правила карантина, ограничивающие свободное передвижение людей.

"Я понятия не имею, какие планы путешествий у Дональда Трампа. Я бы с удовольствием узнала. Я надеюсь и ожидаю, как и все надеются и ждут ... или, возможно, все ожидают, но не обязательно все будут надеяться, что его ближайший план путешествия заключается в том, что он выйдет из Белого дома. Большего я не знаю. Но сейчас мы не позволяем людям приезжать в Шотландию без необходимой цели ... А поездку, чтобы поиграть гольф, я бы не сочла необходимостью", - сказала Стерджен.

Трамп владеет гольф-курортами в двух местностях в Шотландии.

Стерджен известна своим критическим настроем относительно Трампа.