Минздрав по результатам 2020 года считает деятельность ГП "Медзакупки" неэффективной

Степанов сообщил, что предприятие провалило тендеры по 103 позициям.

Минздрав по результатам 2020 года считает деятельность ГП "Медзакупки" неэффективной
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения считает деятельность государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" неэффективной.

Эти выводы сделаны на основе деятельности ГП в 2020 году, заявил на брифинге 6 января министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, предприятие в прошлом году провалило закупку 20% необходимых лекарств.

"У него (ГП. - Ред.) есть одна функция - за счет государства провести закупки, купить важные для страны лекарства. В 2020 году Минздрав поручил ГП провести закупки по 483 позициям лекарственных средств. Надо было провести тендеры, получено (предприятием задание. - Ред.) было в середине года. По состоянию на 31 декабря тендеры по 103 позициям был провалены. 20% от общего количества всех наименований... а за всем этим стоят жизни украинцев. Это препараты для пациентов с онкологией, для лечения кардиозаболеваний, по кардиогруппе все было практически провалено", - заявил министр.

Степанов заявил, что министерство будет перестраховываться и покупать из других источников.

Напомним, что определенный конфликт между Минздравом и главой ГП "Медицинские закупки" Арсеном Жумадиловым обострился на фоне закупки вакцины от коронавируса.

Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.

По его словам, Минздрав не придерживался принципа разделения функций политического органа и закупочного агентства во избежание злоупотребления полномочиями, заявили в госпредприятии.

Также он сказал, что министр здравоохранения Максим Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у второго производителя. Он отметил, что один из производителей намерен отказаться от дальнейших переговоров с Украиной, если решение о заказе не будет принято.

Степанов назвал сообщения Жумадилова "литературным творчеством" и сказал, что тот дискредитирует Украину.

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