Тернополь отказывается вводить "правительственный" локдаун с 8 января

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила не вводить дополнительных ограничений.

Тернополь отказывается вводить "правительственный" локдаун с 8 января

Сегодня, 6 января, в Тернополе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором заслушали представителей здравоохранения и педагогов и отметили, что в последние дни рост числа больных COVID-19 не наблюдается. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"У нас, наоборот, есть тенденция к уменьшению количества людей, которые болеют, тех, кто находится в лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учебных заведений. Поэтому комиссия приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали ранее", - сказал он.

Также, по словам мэра, с 11 января ученики возвращаются к учебе. Младшие классы - ежедневно, а старшие - по смещенной форме. Кроме того, субъектам хозяйствования было рекомендовано не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее в соответствии с предварительно принятыми правилами.

Напомним, январский локдаун будет действовать с 8 по 24 января. Он был согласован Кабинетом министров 9 декабря и предусматривает более мягкие ограничения, чем весной прошлого года. В частности, можно будет работать общественному транспорту, а салоны красоты и парикмахерские могут работать по предварительной записи клиентов.

5 января Кабмин добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна.

Тернополь и раньше шел против рекомендаций правительства в отношении карантина. В сентябре городской совет признал незаконным постановление об отнесении города к красной зоне и отказался усиливать там карантин. Сергей Надал заявил, что все протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где идет обучение, будут обжалованы в суде.

В ноябре Сергей Надал выступил против карантина выходного дня.

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