США приветствовали ПЦУ с годовщиной получения Томоса

За два года украинскую поместную церковь признали четыре православные церкви.

США приветствовали ПЦУ с годовщиной получения Томоса
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Посольство США в Украине поздравило Православную церковь Украины со второй годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

"Мы поддерживаем возможность для всех украинцев исповедовать религию в соответствии со своими убеждениями и без внешнего вмешательства", - отмечают в посольстве США в Украине.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

В ноябре 2020-го Кипрская церковь стала четвертой церковью, признавшей ПЦУ, после Вселенского патриархата, Элладской и Александрийской церквей.

Следующими Православную церковь Украины могут признать Румыния, Болгария и Грузия.

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