Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с рождественскими праздниками.

"Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу. Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, спасающих наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях... О всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну", - отметил Порошенко.

Он также упомянул, что два года назад в предрождественский день Православная Церковь Украины получила Томос об автокефалии.

"Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизни - счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих", - пожелал пятый президент Украины.