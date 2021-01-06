Степанов собирается устранить ГП "Медзакупки" от заказов вакцин из-за заявления главы предприятия

Министерство здравоохранения собирается инициировать смену предприятия, отвечающего за закупку вакцин, в том числе и от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя ситуацию вокруг сообщений главы ГП "Медзакупки" Арсена Жумадилова.

Степанов назвал сообщения Жумадилова "литературным творчеством" и сказал, что тот дискредитирует Украину.

"Своими домыслами автор дискредитирует наше государство перед международным сообществом. Этими сообщениями он реально начал ухудшать наши позиции в переговорах. Я думаю, в ближайшее время мы заменим компанию, которая будет выполнять функцию по закупке вакцин, потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакциной Украины", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что не имеет права до подписания договоров разглашать название компании, вакцину которой будет покупать Украина, но пообещал, что в ближайшее время государство договорится с другими производителями, кроме китайского Sinovac.

Степанов также опроверг, что Минздрав заблокировал работу "Медзакупок" из-за того, что не был утвержден временный план использования бюджетных средств на этот год.

"Конечно, остановки нет. Предприятие работает в штатном режиме, финансовый план утвержден еще 10 декабря, паспорт бюджетной программы ... обычно до конца января утверждается. В Украине еще пока не утвержден ни один паспорт бюджетной программы, а деятельность всего не остановилась", - заявил Степанов.

Напомним, глава ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.

По его словам, Минздрав не соблюдал принцип разделения функций политического органа и закупочного агентства во избежание злоупотребления полномочиями.

Также он сказал, что министр здравоохранения Максим Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у второго производителя. Он отметил, что один из производителей намерен отказаться от дальнейших переговоров с Украиной, если решение о заказе не будет принято.