Украина и в дальнейшем требует возвращения похищенной в Луганске иконы

Украина и в дальнейшем требует от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, которая была похищена в Луганске и подарена главе МИД РоSSии Сергею Лаврову.

Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме роSSийским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина и в дальнейшем требует возвращения иконы", - написал он в Твиттере утром 6 января.

Сопредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во вторник, 5 января, заявил, что вернет украденную в Луганске икону тем, от кого ее получил.

По словам Додика, это "семейная икона". которая "находилась во владении семьи из Республики Сербской". Он заверил, что "даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону".

Ранее в МИД Украины отметили, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым.

Напомним, 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ , в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона, и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.