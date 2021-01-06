Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в убытках на 3 млн грн при строительстве казарм

Речь идет о строительстве четырех казарм в Бахмуте в 2018-м.

Следователи ТУ ГБР в Полтаве сообщили о подозрении бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины. Экс-чиновника подозревают в халатности, из-за которой государству нанесен ущерб на 3 млн гривен при строительстве казарм.

Об этом информирует пресс-служба Госбюро расследований.

По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в Бахмуте Донецкой области подрядчики вносили ложные сведения в акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости, завышая при этом объемы подрядных работ, которые фактически предприятия не выполняли. В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и безосновательно подписал акты выполненных работ. В результате государство понесло убытки на 3 миллиона гривен.

Таким образом, бывший военнослужащий подозревается в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Отмечается, что 29 декабря 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении руководителям трех предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).