Минздрав выступает против переноса локдауна

Степанов рассказал, что в Украине ожидается рост количества больных COVID-19 после праздников и увеличение нагрузки на медицинскую систему соответственно.

Министерство здравоохранения Украина выступает против переноса январского локдауна, чтобы избежать жестких карантинных ограничений весной.

Об этом заявил на брифинге глава МЗ Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения против переноса жесткого карантина, против его отмены. У нас фиксируется на сегодня, это в период праздников, около 5, 6, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19, ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек. Сейчас более 2000 человек находятся в больницах, более 10% - это тяжелые больные. Вообще у нас увеличивается количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

Министр отметил, что Украине нужен локдаун именно в январе.

"Мы не хотим получать по 17, 20, 25 тысяч (больных). Мнение эпидемиологов: мы очень нуждаемся в проведении жесткого карантина именно с 8 до 24 января для того, чтобы максимально сбить "волну" и пройти ее до весны, до апреля-мая без введения жестокого карантина, который может ударить по нашей экономике", - отметил он.

Степанов также добавил, что граждан заранее предупредили об усиленном карантине с 8 до 24 января включительно.

Глава Минздрава рассказал, что в Украине ожидается рост количества больных COVID-19 после праздников и увеличение нагрузки на медицинскую систему соответственно. А с января ожидается также пик заболеваемости гриппом.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине от ковида оправилось на более чем 7,5 тыс. человек больше, чем заболело. Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 1 090 496 случаев коронавирусной болезни, выздоровели 761 898 человек, 19 357 - умерли от COVID-19.

Максим Степанов призвал украинцев с симптомами ОРВИ обращаться к семейным врачам для сдачи тестов на коронавирус. Министр отметил, что сейчас в Украине проводят меньше тестов, по сравнению с имеющимися возможностями. По словам Степанова, украинские лаборатории способны делать 55 тыс. ПЦР-тестов в сутки.