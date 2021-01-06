В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Капитолия

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись, в которой неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия в Вашингтоне.

Об этом сообщает телеканал CBS News, в распоряжении которого оказалась эта запись.

Отмечается, что теракт должен стать местью за убийство иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани.

"В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - приводит телеканал фразу, прозвучавшую в аудиозаписи.

Кто прислал угрозу, пока неизвестно. Она расследуется как нарушение правил авиационных частот.

Источники телеканала заявили, что Пентагон и другие ведомства были проинформированы о ситуации. Всем американским авиадиспетчерам было направлено уведомление с напоминанием о необходимости немедленно докладывать о любой угрозе или самолете, который отклонился от траектории полета.

В ФБР отказались прокомментировать появление аудиозаписи, но отметили, что серьезно относятся ко "всем угрозам насилия в отношении общественной безопасности". Федеральное управление гражданской авиации заявило, что находится в контакте с правоохранительными органами.