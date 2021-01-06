Погиб сын Геннадия Корбана

Подростки катались на квадроцикле, упали в реку и утонули.

Сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана Лев погиб. Поздно вечером во вторник, 5 января, об этом сообщили в соцсетях.

Гибель сына политика косвенно подтвердил советник министра внутренних дел Шкиряк, выразив соболезнование Корбану и его семье.

"Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники сообщает, что 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура.

По информации издания, девушка, проживающая в Новоалександровке, вместе с одноклассником, который приехал из Днепра, поехала днем кататься на квадроцикле. После долгого отсутствия детей мать девушки вызвала полицию.

В результате поисков квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке Мокрая Сура.

Предварительно, подростки хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся, и дети утонули, несмотря на небольшую глубину: они были пристегнуты и не смогли выбраться.

На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших достали из реки.