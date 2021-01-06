Дело Шеремета: Аваков объявил сроки проведения следственных действий в Европе

В МВД утверждают, что получили соответствующие материалы еще в декабре и уже сделали ряд международно-правовых поручений.

Следственные действия на территории Европы относительно возможного "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета могут быть проведены в январе этого года.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, украинские правоохранители располагают большим объемом материалов, которые свидетельствуют о том, что до 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, чем тот, который был обнародован в СМИ .

"В декабре мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января - ред.) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор", - сказал Аваков журналистам в Харькове во вторник.

"Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы", - добавил министр. "Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков.

Напомним, вчера "Украинская правда" и EUobserver обнародовали аудиозапись, на которой обсуждали убийство Шеремета и других оппозиционеров к режиму Александра Лукашенко. Запись якобы была сделана в кабинете экс-главы КГБ Беларуси.

В Нацполиции заявили, що в декабре 2020-го получили информацию относительно возможных заказчиков убийства Павла Шеремета. С помощью Службы внешней разведки Украины, были получены документы и аудио, сделанные по 2012 год. Они представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

В МВД также подчеркнули, что планируют провести соответствующие следственные действия с лицом, являющимся распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов.

Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Работал ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтерку Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.