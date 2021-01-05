Суд оставил под стражей экс-главу МИД Кожару

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Киево-Святошинский суд оставил под стражей до 5 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом в Facebook сообщила дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая.

Кожару оставили в СИЗО с возможностью внесения залога в 14 млн. грн.

"Судья Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников. Мы считаем, что сегодняшнее решение суда имеет большое значение, так как показывает доказанность обвинения", - написала она.

Следующее заседание назначено на 14:00 14 января в Киево-Святошинском суде.

Напомним, бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб в результате огнестрельного ранення 21 февраля. Произошло это в доме Кожары, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД .

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина, но следствие заподозрило, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью.

Ни Кожара, ни его жена сначала не фигурировали в качестве подозреваемых. 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве, а 10 апреля его жене объявили подозрение в даче заведомо неправдивых показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

23 декабря прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Кожары.