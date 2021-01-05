ЦИК заинтересовалась возможностью проведения выборов вблизи линии фронта на Донбассе

Первые местные выборы в некоторых прифронтовых территориальных общинах Донецкой и Луганской областей должны быть назначены на 28 марта 2021 года.

ЦИК заинтересовалась возможностью проведения выборов вблизи линии фронта на Донбассе
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов на отдельных территориях этих областей 28 марта 2021 года.

Об этом сообщает Управление коммуникации секретариата ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных общинах этих областей. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

В августе 2020 года ЦИК на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА установила невозможность проведения местных выборов в некоторых прифронтовых местностях Донецкой и Луганской областей. Поэтому местные выборы там не состоялись. При этом ЦИК тогда отметила, что в случае возможности проведения выборов на этих территориях Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов в последнее воскресенье марта 2021 года, а именно - 28 марта. Такое решение должно быть принято не позднее 17 января 2021 года.

В Комиссии отметили, что не имеют полномочий определять возможность обеспечения безопасности во время голосования на отдельных территориях Донбасса. Вместе с тем граждане должны реализовать свое избирательное право, приняв участие в местных выборах. Чтобы получить информацию о ситуации с безопасностью на территориях у линии разграничения и возможности проведения там местных выборов, ЦИК приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №50 (Донецкая область) вместо Руслана Требушкина, избранного на местных выборах в октябре мэром Покровска.

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