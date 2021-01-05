Нацгвардия начинает разработку доктрины по принципам НАТО

Доктрину будут разрабатывать с участием американских и канадских советников.

Нацгвардия начинает разработку доктрины по принципам НАТО
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Национальная гвардия Украины начинает разработку доктрины по принципам НАТО с участием американских и канадских советников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Представители группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) провели семинар по разработке институциональной доктрины по подходам военных формирований стран НАТО. В семинаре также приняли участие представители Вооруженных сил Канады.

"В Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть Концепция и есть планирование на разных уровнях, но нет такого документа как доктрина, которая применяется в военных структурах стран-членов НАТО и определяет роль и место органов военного управления, командиров ( начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечению подготовки к выполнению задач в будущем", - отметил представитель группы советников по вопросам доктрины и образования майор Гарри Квош.

Фото: МВД

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Он отметил, что важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров.

Напомним, в декабре прошлого года в интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться курса на членство в НАТО, который закреплен в Конституции. Он также отметил, что вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей Альянса.

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