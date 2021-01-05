Правительство выделило 20 млн гривен на помощь Хорватии

Деньги выделены из резервного фонда.

Правительство выделило 20 млн гривен на помощь Хорватии
Фото: facebook.com/Mokan.Vasyl

Кабинет министров выделил средства на гуманитарную помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошедшего 29 декабря 2020 года", - написал он в фейсбуке.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

28 декабря, в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

29 декабря произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере семь человек погибли.

Утром 30 января в Хорватии произошли еще три землетрясения мощностью 4.7, 4.8 и 3.9. Жители Петрини, Сисака и окрестностей провели ночь под открытым небом.

В результате серии землетрясений больше всего пострадала центральная часть Хорватии, разрушения и повреждения получили более 13 тысяч объектов. Последний раз землетрясение подобной силы в этих широтах произошло в 1880 году вблизи Загреба.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Коронавирусом заразились еще 42 украинских военныхКоронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Фонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторивФонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторив
Жителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетяхЖителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетях
Отец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИОтец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Хорватии, пострадавшей от землетрясенияЗеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения
Минэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора УкраиныМинэнерго поблагодарило правительство США за поддержку энергетического сектора Украины
На новогоднее оформление Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен - вдвое меньше, чем в прошлом годуНа новогоднее оформление Офиса президента потратили более 50 тыс. гривен - вдвое меньше, чем в прошлом году
Новогоднее обращение Зеленского: дети заработали за участие по 500 гривенНовогоднее обращение Зеленского: дети заработали за участие по 500 гривен
Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для УкраиныСенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с помощью для Украины
Помощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуреПомощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуре
Украина закупила вакцину от COVID-19 на 984 млн гривен, - МинздравУкраина закупила вакцину от COVID-19 на 984 млн гривен, - Минздрав
Правительство восстановило Министерство агрополитикиПравительство восстановило Министерство агрополитики
Шмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцевШмыгаль: правительство работает над увеличением количества доз вакцины для украинцев
Экс-начальника КЭУ ВСУ подозревают в растрате 20 млн гривен при закупке жилья для военныхЭкс-начальника КЭУ ВСУ подозревают в растрате 20 млн гривен при закупке жилья для военных
Последние новости
Подгружаем последние новости