Правительство выделило 20 млн гривен на помощь Хорватии

Кабинет министров выделил средства на гуманитарную помощь Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошедшего 29 декабря 2020 года", - написал он в фейсбуке.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения.

28 декабря, в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

29 декабря произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере семь человек погибли.

Утром 30 января в Хорватии произошли еще три землетрясения мощностью 4.7, 4.8 и 3.9. Жители Петрини, Сисака и окрестностей провели ночь под открытым небом.

В результате серии землетрясений больше всего пострадала центральная часть Хорватии, разрушения и повреждения получили более 13 тысяч объектов. Последний раз землетрясение подобной силы в этих широтах произошло в 1880 году вблизи Загреба.