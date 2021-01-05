В ГП "Медзакупки" заявили, что Минздрав заблокировал их работу

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировании его работы из-за неутверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не позволяет финансировать операционную деятельность ГП.

Соответствующее заявление опубликовано на странице госпредприятия в фейсбуке.

"Министерство здравоохранения Украины не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год, который был заранее отправлен на Минздрав. Без согласования финансового обеспечения со стороны Минздрава Украины с начала января 2021 года работа ГП заблокирована", - говорится в сообщении.

В "Медзакупках" объясняют, что из-за этого не могут принимать и развозить товары, в частности лекарства и медизделия, закупленные по государственным программам Минздрава, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19, в частности защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарства.

Госпредприятие также не может собирать информацию об остатках медицинских товаров на местах, а также данные, необходимые для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19. Под угрозой находится функционирование системы MedData, поскольку необходимо провести закупку мощности серверов (предварительный договор был ограничен 2020 годом).

Кроме того, МЗУ заявляет, что отсутствие финансирования не позволяет подписывать и обмениваться документами с логистическими партнерами, поставщиками, Госказначейством, Министерством здравоохранения и другими структурами, осуществлять учет товаров, формировать отчеты по выполнению бюджетных программ, закрывать предоплаты Госказначейства, а также проводить антикоррупционную экспертизу контрагентов.

"Мы обращаемся к Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины и всем вовлеченным в этот процесс государственным структурам. Такие документы как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год, которые, помимо прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия, должны быть безотлагательно утверждены. Ежедневное промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, наносит ущерб репутации ГП как надежного закупщика", - отмечается в заявлении.

Напомним, руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у второго производителя.

Ранее гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" обвинил Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин. При этом он подчеркивал, что переговоры между этим производителем и Украиной подошли к финальной стадии.