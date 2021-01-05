Степанов призвал украинцев с любыми симптомами ОРВИ обращаться за тестами на ковид

Лаборатории способны делать 55 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

?Степанов призвал украинцев с любыми симптомами ОРВИ обращаться за тестами на ковид
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев с симптомами ОРВИ обращаться к семейным врачам для сдачи тестов на коронавирус.

Об этом он заявил на брифинге.

Степанов отметил, что украинцы должны обращаться к врачам с любыми симптомами ОРВИ для забора материала или экспресс-тестирования на антиген COVID-19, а в случае отказа - обращаться на "горячую" линию Минздрава.

Министр отметил, что сейчас в Украине проводят меньше тестов, по сравнению с имеющимися возможностями. По словам Степанова, украинские лаборатории способны делать 55 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

"Еще есть частные лаборатории и лаборатории медучреждений. В целом это - почти 70-75 тыс. тестов в сутки. Кроме ПЦР-тестирования, мы ввели экспресс-тестирование на антиген, которым необходимо проводить тесты людям с любыми симптомами ОРВИ, а также контактным лицам", - добавил Степанов.

Напомним, вчера в Офисе президента состоялось совещание, на котором сообщили, что в Украине пятую неделю наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19 - уменьшается количество больных и растет число выздоровевших.

Ранее Минздрав распорядился тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов. Степанов также объяснил уменьшение количества ПЦР-тестирований тем, что увеличилось количество экспресс-тестов на антигены.

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