Додик пообещал вернуть похищенную в Луганске икону, но не Украине

Он заявил, что вопрос об исчезновении иконы Украина никогда не поднимала.

Сопредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил.

Об этом Додик сказал на пресс-конференции во вторник, 5 января, после выхода из больницы, где последние 25 дней он лечился от коронавируса.

Как сообщает Балканський оглядач, Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.

Додик заявил журналистам, что позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ , следовательно, "на основе вашей лжи". Он пообещал вернуть икону тем, от кого он ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - отметил Милорад Додик.

Ранее Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД РоSSии Сергею Лаврову, якобы "находилась в собственности семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

В МИД Украины отметили, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и способе его попадания в собственность остается открытым.

Напомним, 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ , в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.