Додик пообещал вернуть похищенную в Луганске икону, но не Украине
Он заявил, что вопрос об исчезновении иконы Украина никогда не поднимала.
Сопредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил.
Об этом Додик сказал на пресс-конференции во вторник, 5 января, после выхода из больницы, где последние 25 дней он лечился от коронавируса.
Как сообщает Балканський оглядач, Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.
"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.
Додик заявил журналистам, что позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ, следовательно, "на основе вашей лжи". Он пообещал вернуть икону тем, от кого он ее получил.
"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - отметил Милорад Додик.
Ранее Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД РоSSии Сергею Лаврову, якобы "находилась в собственности семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".
В МИД Украины отметили, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и способе его попадания в собственность остается открытым.
Напомним, 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.
18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.
25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.
По данным СМИ, украинскую икону вывезли с Донбасса через РоSSию и Сербию.