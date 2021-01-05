В КСУ выразили обеспокоенность из-за указа Зеленского

На собрании 5 января судьи Конституционного суда рассмотрели вопрос об указе Президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи, главы КСУ Александра Тупицкого.

В принятом на собрании заявлении, обнародованном на сайте КСУ, судьи выразили обеспокоенность и напомнили о соблюдении Конституции.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - отметили в КСУ.

Фото: ccu.gov.ua

Фото: ccu.gov.ua

Напомним, 29 декабря Зеленский созвал срочное заседание СНБО, на котором, в частности, рассматривались вопросы разрешения конституционного кризиса в Украине. После этого президент подписал указ об отстранении Тупицкого с должности на два месяца.

В Конституционном Суде заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий. В суде призвали отменить указ об отстранении Тупицкого и пригрозили президенту уголовной ответственностью.

30 декабря представитель Главы государства в КСУ Федор Вениславский назвал отстранение Тупицкого "фактически вынужденным шагом президента".

В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение главы КСУ является законным.

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.