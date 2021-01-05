Работники ВостГОКа могут начать масштабную акцию протеста в Киеве 11 января

Трудовые коллективы уранодобывающих шахт ГП "ВостГОК" сегодня провели собрание и решили начать масштабную акцию протеста на Кировоградщине и в Киеве 11 января в случае, если их предприятие не выведут из режима простоя, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



Ранее администрация единственного в Украине уранодобывающего предприятия заявила, что не в состоянии возобновить работу остановленных в начале декабря прошлого года шахт из-за отсутствия финансирования закупок материалов, средств и реагентов в достаточном объеме для безопасного восстановления работы в установленные сроки.



"Запустить шахты в производство возможно не раньше, чем через 3-5 дней с момента поступления необходимых средств на ВостГОК", - заявили в администрации, попросив рабочих потерпеть еще немного и не бунтовать.



Работники готовы подождать до 6 января, когда на счет предприятия должны поступить обещанные Киевом средства на восстановление работы ГП, говорит М.Волынец. Однако, в случае, если денег не будет - уже в следующий понедельник часть трудового коллектива восстановит бессрочную акцию протеста на трассах государственного значения.



"Будет перекрыто движение в направлениях от Кропивницкого в Киев, Николаев, Кривой Рог, Александрии. Делегация шахтеров - уранщикив "Ингульской", "Смолинского", "Новоконстантиновской" приедет пикетировать здания Офиса президента и Министерства энергетики", - предупреждают в профсоюзе.



