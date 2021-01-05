Дело Шеремета: Нацполиция планирует следственные действия с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства

В ближайшее время украинские правоохранители выедут в страну пребывания владельца записи.

Национальная полиция Украина заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства Павла Шеремета. Для этого планируется провести соответствующие следственные действия с с лицом, являющимся распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

"Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза , для проведения соответствующих следственных действий нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, являющемуся распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана.

"Дело относительно исполнителей убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд", - отмечают в полиции.

Там отмечают, что полученная информация о так называемом "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. По данным следствия, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. "То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности", - добавляют в ведомстве.

Нацполиция также призывает сторону защиты обвиняемых в исполнении убийства Павла Шеремета "не манипулировать и воздержаться от предвзятых высказываний", поскольку "в своих действиях полицейские руководствуются исключительно нормами украинского законодательства, которое ограничивает распространение данных досудебного расследования".

Также в ведомстве напомнили об уголовной ответственности за разглашение данных оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследования.

Напомним, вчера "Украинская правда" и EUobserver обнародовали аудиозапись, на которой обсуждали убийство Шеремета и других оппозиционеров к режиму Александра Лукашенко. Запись якобы была сделана в кабинете экс-главы КГБ Беларуси.

В Нацполиции заявили, что в декабре 2020-го получили информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. С помощью Службы внешней разведки Украины были получены документы и аудио, сделанные до 2012 года. Они представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Работал ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его автомобиля. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.