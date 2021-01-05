В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"

В частности, отец Нагорняка, который прекратил предпринимательскую деятельность в 2012 году, купил Lexus прошлогоднего года выпуска.

Родственники некоторых народных депутатов от "Слуги народа" в кризисном 2020 году покупали элитные автомобили и недвижимость в Киеве .

Об этом со ссылкой на данные о доходах нардепов президентской партии сообщает "Слидство.инфо". В анализ не включали данные о нардепах, которые имели очень высокие доходы до попадания в парламент.

Отец Сергея Нагорняка, члена комитета по вопросам энергетики, в 2020 году купил Lexus ES 2020 (примерно 1,5 млн гривен). При этом с 2012 года, согласно документам, он прекратил свою предпринимательскую деятельность.

Сам Нагорняк сказал, что не хотел бы комментировать это, а его родители имеют сбережения. Автомобилем, по словам нардепа, будут пользоваться родители, а не он.

До попадания в Раду Нагорняк в качестве жилья указал только строительные материалы, затем - небольшой недостроенный дом. Собственного авто в декларации Нагорняка не было, только жены.

Еще один представитель этого комитета - Александр Горобец. Он не имел собственного бизнеса до политической карьеры, но был заместителем директора крупного государственного предприятия "Укрспирт".

В декларации он отмечал, что пользуется старыми авто его мамы. Но накануне Нового года мама Воробья приобрела себе Mercedes, так называемый кубик. Сейчас женщина является пенсионеркой, а до этого работала в медицинской сфере.

Воробей отметил, что новую машину купили за счет продажи двух старых.

Мама-пенсионерка нардепа Александра Дануцы из правоохранительного комитета приобрела в 2020 году две квартиры в столице. Первая квартира - в новостройке в спальном районе, вторая - в старом доме на Левом берегу. Суммарная стоимость недвижимости - не менее 100 тысяч долларов.

В семье Дануцы до этого были два авто, а собственной недвижимости Дануца не декларировал. Известно также, что государство снимает ему номер в гостинице.

Нардеп в комментарии точно не сказал, откуда средства на две квартиры у его мамы, но предположил, что это накопления семьи.

"Они имели возможность накапливать, у меня мама была и городским головой и так далее, и сестра занимается, она юрист, смысл в том, что ее муж серьезный топ-менеджер. Я точно знаю, что, видимо, занимали большую часть они, какая-то есть часть накопленных средств", - пояснил Дануца.

Семья Юрия Корявченкова, известного как Юзика из "95-го квартала", приобрела Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска. Авто задекларировано на жену нардепа.

Напомним, что в конце 2020 года Печерский суд присудил народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько 2 млн гривен моральной компенсации за незаконные действия правоохранительных органов.

Гунько пострадал от уголовного преследования с 29 марта 2018 по 20 марта 2019 года. При этом четыре дня он находился под стражей - с 29 марта по 2 апреля 2018 года.

Весной 2018 года прокурор и начальник управления Нацполиции в Киевской области на брифинге распространили про Гунько негативную информацию - что он причастен к присвоению земельного участка ГП "Радиопередающий центр", площадью более 115 га в г. Бровары, стоимостью почти 120 млн гривен. В СМИ появились публикации, в которых Гунько называли "лидером организованной преступной группировки".

20 марта 2019 года, то есть через год после обысков и сообщения о подозрении, Генпрокуратура закрыла дело против Гунько и еще ряда лиц в связи с неустановлением достаточных доказательств.