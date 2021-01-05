Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"

Если суд признает Ивара Келли виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

Сегодня в суде Видземского предместья Риги начинается процесс по делу гражданина Латвии Ивара Келли, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне "ДНР".

Об этом сообщает Delfi.

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на Донбассе в период с февраля 2015-го по май 2016 года.

Следствие Службы госбезопасности Латвии установило, что Келли участвовал в вооруженном конфликте против Украины и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств также есть видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

Относительно Ивара Келли не принято никаких мер безопасности, однако если суд признает его виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в октябре 2019-го суд приговорил трех задержанных в 2018 году украинской стороной боевиков террористической группировки "ДНР" к 9 годам лишения свободы. Террористы скрывались у родственников на подконтрольной украинским властям территории.