Степанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдауна

Информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности. В СМИ накануне появилась информация о том, что с 8 января с прилавков супермаркетов исчезнет бытовая химия, инструменты, одежда, пресса, лампочки, батарейки, детские товары для учебы, однако, это оказалось фейком.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 5 января, что подобные запреты Кабмин не вводил.

По словам министра, в период с 8 по 25 января будет разрешено торговать продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Смогут ли украинцы купить в магазинах бытовую химию во время действия жестких карантинных ограничений - пока неизвестно. После сегодняшнего заседания украинцам подробно расскажут о всех запретах.

После введения локдауна 8 января в течение двух недель будут закрыты торговые центры, спортзалы, салоны красоты, кафе, бары и рестораны (только на вынос), базары. Общественный транспорт продолжит свою работу в обычном режиме, детские садики также закрываться не будут. Школьникам и студентам продлили каникулы до конца января.

Ранее также сообщалось, что локдаун в Украине могут перенести на более поздний период, так как статистика заболеваемости снижается уже несколько недель подряд.