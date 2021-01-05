Степанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдауна

Информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности. В СМИ накануне появилась информация о том, что с 8 января с прилавков супермаркетов исчезнет бытовая химия, инструменты, одежда, пресса, лампочки, батарейки, детские товары для учебы, однако, это оказалось фейком.

Степанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 5 января, что подобные запреты Кабмин не вводил.

По словам министра, в период с 8 по 25 января будет разрешено торговать продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Смогут ли украинцы купить в магазинах бытовую химию во время действия жестких карантинных ограничений - пока неизвестно. После сегодняшнего заседания украинцам подробно расскажут о всех запретах.

После введения локдауна 8 января в течение двух недель будут закрыты торговые центры, спортзалы, салоны красоты, кафе, бары и рестораны (только на вынос), базары. Общественный транспорт продолжит свою работу в обычном режиме, детские садики также закрываться не будут. Школьникам и студентам продлили каникулы до конца января.

Ранее также сообщалось, что локдаун в Украине могут перенести на более поздний период, так как статистика заболеваемости снижается уже несколько недель подряд.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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