Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ

Речь идет о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ
Фото: www.belvpo.com

Кабинет министров одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании соответствующего Межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Вопрос национальной безопасности и выход Украины из структур СНГ. На сегодняшнем первом в новом году внеочередном заседании Кабмина был одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", - написал он в Facebook.

По словам Василия Мокана, законопроектом предлагается выйти из соглашения, заключенного 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.

"Представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках Соглашения обмена патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности", - пояснил Мокан.

Он отметил, что это Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. Обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы.

Напомним, 16 декабря Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из некоторых международных договоров в области энергетики, заключенных в рамках СНГ. Также правительство продлило до 31 декабря 2021 года действие специальной пошлины на некоторые товары происхождением из РоSSийской Федерации.

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