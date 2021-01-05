Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ

Речь идет о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Кабинет министров одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании соответствующего Межгосударственного совета, заключенного в рамках СНГ .

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Вопрос национальной безопасности и выход Украины из структур СНГ . На сегодняшнем первом в новом году внеочередном заседании Кабмина был одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", - написал он в Facebook.

По словам Василия Мокана, законопроектом предлагается выйти из соглашения, заключенного 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицированного Верховной Радой Украины 21 декабря 2011 года.

"Представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ , не осуществляет в рамках Соглашения обмена патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности", - пояснил Мокан.

Он отметил, что это Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ . Обязательства Украины, возникшие в течение срока действия Соглашения, урегулированы.