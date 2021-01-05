Кабмин назначил заместителя министра культуры по цифровизации

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

Так, сегодня члены правительства проголосовали за назначение Артема Лезина заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, Кабмин уволил Давида Макарьяна с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (в связи с переходом на другую работу).

Также правительство согласовало назначение Иштвана Петрушки заместителем главы Закарпатской ОГА.

Заметим, что до сих Артем Лезин занимал должность руководителя R&D отдела, видеоплатформы 1+1 video, сервиса SUDUM.