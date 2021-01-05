СБУ разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР"

Злоумышленник среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донетчины "паспортов ДНР".

СБУ разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР"
Фото: politeka.net

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики установили и задокументировали, что руководитель так называемой "миграционной службы МВД ДНР" причастен к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушению норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигурант среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донетчины "паспортов ДНР", а также процесс незаконного оформления местным жителям гражданства РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце ноября 2020-го Служба безопасности Украины задержала жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил на Донеччине. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население.

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