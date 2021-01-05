СБУ разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Контрразведчики установили и задокументировали, что руководитель так называемой "миграционной службы МВД ДНР" причастен к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушению норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигурант среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донетчины "паспортов ДНР", а также процесс незаконного оформления местным жителям гражданства РФ .

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце ноября 2020-го Служба безопасности Украины задержала жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил на Донеччине. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население.