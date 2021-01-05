НАБУ вызывает на допрос экс-заместителя главы фракции БПП Кононенко

Отмечается, что его вызывают в качестве свидетеля по делу фирмы "Аркона Газ-Энергия" Новинского.

НАБУ вызывает на допрос экс-заместителя главы фракции БПП Кононенко
Фото: Александр Ратушняк

Национальное антикоррупционное бюро вызывает на допрос бывшего заместителя главы фракции "Блока Петра Порошенко", народного депутата Верховной Рады восьмого созыва Игоря Кононенко.

Повестка опубликована на сайте НАБУ.

В повестке указывается, что Кононенко вызывают на допрос 11 января на 10:00 в качестве свидетеля по делу в отношении частной фирмы "Аркона Газ-Энергия".

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы, публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, г. Киев, и проживающего по адресу: ул. Радиальная, г. Киев. Вам необходимо прибыть 11.01.2021 в 10 ч. 00 мин. к старшему детективу Национального бюро Третьего отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Коцюбе Олегу Павловичу по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве №52018000000000182 от 02.03.2018", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля прошлого года детективы НАБУ провели обыски в офисе компании Smart Energy, входящей в "Смарт Холдинг" Вадима Новинского. Следственные действия проводились в рамках производства о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия". Компанию приобрела Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте 2020 года.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут с марта 2018 года. Основаниями для начала расследования стали заявление народного депутата Виталия Куприя и журналистские расследования программы "Схемы" ("Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко") и "Бигус.инфо" ("Литиевая лихорадка: как депутатское окружение захватывает государственные недра").

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