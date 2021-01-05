ВАКС отказал в принудительном приводе главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе главы Окружного административного суда Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуроры ходатайствовали о принудительном приводе, поскольку Вовк не являлся на предыдущие заседания, а врученную ему повестку разорвал и выбросил, пишет "Суспільне".

На это судебное заседание ни глава ОАСК, ни его адвокаты также не пришли. Следующее состоится 12 января.

Повестку Вовку НАБУ вручило во время спецоперации. Вовка заметили на праздновании в ресторане, которое устроил экс-нардеп. Имя этого бывшего депутата в НАБУ не назвали, но указали, что он является президентом одного из юридических вузов, поэтому речь может идти о Сергее Кивалове.

Вовк хоть и получил повестку, но разорвал ее и выбросил из машины, в которую сел после ресторана.

Глава ОАСК был объявлен в розыск, а в ноябре НАБУ направило генпрокурору проект ходатайства о предоставлении разрешения на задержание, но Ирина Венедиктова пока его не подписала.

Напомним, что 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по составлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск. Он игнорирует заседания уже более трех месяцев.