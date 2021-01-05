В Китае экс-главу крупнейшей компании по управлению активами приговорили к смертной казни

Суд признал чиновника виновным не только в коррупции и взяточничестве, но и в двоеженстве.

Суд в городе Тяньцзинь на севере Китая 4 января вынес смертный приговор в одном из самых известных дел о коррупции в стране и приговорил к смертной казни бывшего главу компании Huarong Asset Management Лая Сяоминя.

Суд признал чиновника виновным не только в коррупции и взяточничестве, но и в двоеженстве, передает Reuters.

В частности, речь идет о взятках на общую сумму 1,788 млрд юаней (276,72 млн долларов) с 2008 по 2018 год.

"Лай Сяоминь был незаконопослушным и чрезвычайно жадным", - говорится в заявлении суда.

Суд отметил, что большая часть преступлений были совершены Сяоминем после 18-го съезда партии в конце 2012 года, когда в Китае начали масштабную антикоррупционную кампанию.

"Социальный ущерб был огромным, а преступления чрезвычайно серьезными, и он должен быть строго наказан в соответствии с законом", - сказал суд.

Чиновника исключили из коммунистической партии Китая еще в 2018 году за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

Центральная комиссия по проверке дисциплины установила, что Сяоминь участвовал в политических авантюрах, препятствовал инспекциям и проверкам, продвигал отдельных лиц на высокие должности, а также принимал дорогие подарки, в частности, деньги, использовал служебное положение в личных целях и присваивал общественное имущество.

Напомним, в мае 2018-го суд города Тяньцзинь в Китае приговорил к пожизненному заключению бывшего высокопоставленного чиновника, члена политбюро Коммунистической партии Сунь Чженцая по делу о коррупции. Он был признан виновным в получении взяток на 170 млн юаней.

В ноябре 2017 года покончил с собой член Центрального военного совета Китая генерал Чжан Ян, подозреваемый в причастности к коррупционным схемам.