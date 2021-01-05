Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев со второй годовщиной подписания Томоса для Православной Церкви Украины.

"Большой честью и радостью для меня было вместе с Предстоятелем Православной церкви Украины Митрополитом Епифанием участвовать в церемонии подписания и вручения Томоса в Стамбуле. С большим благоговением, затаив дыхание, мы наблюдали за тем, как Его Святейшество скрепил подписью этот исторический документ. Спасибо всем, кто приложил усилия и всячески способствовал достижению нашей большой общей цели. Пусть Бог хранит и направляет Украину, нашу Православную церковь и всех нас", - говорится на сайте партии.

Напомним, Петр Порошенко сыграл важную роль в объединении православных церквей Украины и создании единой поместной Православной церкви Украины в декабре 2018 года. Он убеждал вселенского патриарха Варфоломея предоставить Томос украинской церкви и участвовал в объединительном соборе.

По Томосу против Порошенко открыли криминальное дело, однако вскоре его закрыли - следователи ГБР не выявили признаков уголовного преступления.